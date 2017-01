Portugueses fazem fila para funeral do ex-presidente Mário Soares

Os portugueses trazem flores, cartazes e bandeiras de Portugal para homenagear Soares, que presidiu Portugal de 1986 a 1996 e também foi primeiro-ministro do país (1976-1978 e de 1983-1985). Alunos do Colégio Moderno, fundado pelo pai de Soares, também compareceram ao local. "Ele lutou pelas liberdades individuais e pelos direitos individuais e quisemos vir prestar essa homenagem, porque talvez não tivéssemos uma democracia se não fosse por ele. Ele faz parte da democracia desse país. Trouxemos as camisolas [o uniforme] para mostrar o orgulho que temos de pertencer a este colégio", disse um dos estudantes. Soares é considerado um dos grandes nomes da democracia portuguesa. Lutou contra a ditadura na década de 70, foi preso e exilou-se na França. Voltou a Portugal, onde construiu uma respeitável trajetória política, tendo sido ministro dos Negócios Estrangeiros, presidente da República e primeiro-ministro. Soares também é lembrado por ter encabeçado o processo de adesão de Portugal à União Europeia.

O corpo de Soares chegou ao Mosteiro dos Jerónimos às 13h (horário de Portugal) de hoje, em cortejo fúnebre que partiu da casa onde o ex-presidente vivia, no bairro de Campo Grande. O velório ficará aberto ao público durante todo o dia de hoje.

Dezenas de equipes de profissionais da imprensa fazem a cobertura do velório. Até o momento, a PSP (Polícia de Segurança Pública) não divulgou informações sobre a quantidade de pessoas que já passaram pelo mosteiro

O presidente do Brasil, Michel Temer, embarca hoje para Lisboa, para participar do encerramento das cerimônias fúnebres amanhã (10).

Mário Soares morreu na tarde de sábado, aos 92 anos, no Hospital da Cruz Vermelha, onde estava internado desde o dia 13 de dezembro. O governo de Portugal decretou luto oficial de 3 dias, a partir de hoje.