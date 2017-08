Porcos selvagens atacam idosa de 60 anos no meio da rua

Um vídeo chocante que mostra dois porcos selvagens atacando uma mulher de 60 anos no meio da rua tem sido compartilhado na internet. As imagens foram gravadas pelo celular na Índia e mostram a idosa indefesa sendo brutalmente atacada pelos animais. (O POPULAR optou por não publicar o vídeo devido ao conteúdo ser perturbante).

Identificada como Bibi Jan, a mulher, que trabalha como empregada doméstica, foi atacada pelos porcos selvagens nesta sexta-feira (18) à tarde. Ela foi bruscamente jogada no chão e mordida pelos animais. Por sorte, dois motociclistas se apressaram para ajudar a mulher e afugentar os porcos com camisas e pedaços de madeira. A idosa foi levada ao hospital com mordidas nos braços e na cabeça.

Porcos selvagens no Brasil e em Goiás

Os javalis, que são os porcos selvagens da Europa, Ásia e África, podem chegar a 150 quilos e entraram no Brasil provavelmente pela Região Sul, há 110 anos. Inicialmente eles eram criados para consumo e venda da carne, mas acabaram virando uma praga ao fugirem ou serem soltos, cruzando com porcos comuns, surgindo os javaporcos.

"Os javaporcos têm porte maior, são mais férteis e, às vezes, mais agressivos", explicou o engenheiro agrônomo Rafael Augusto Salerno, integrante do Grupo de Trabalho para o Controle do Javali em Minas Gerais (GT Javali) em entrevista ao Estadão.

Goiás está na lista de Estados onde estes animais se reproduzem em “velocidade alarmante”. No entanto, na maior parte do Brasil, matar um javali é considerado crime ambiental.