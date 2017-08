Policial dá roupa nova a adolescente pego roubando mercado para jovem ir à entrevista de emprego

O policial Niran Jeyanesan foi chamado para atender o que seria uma tentativa de roubo na loja Walmart, em Toronto, no Canadá, no último domingo (13). Ao chegar no local, ele soube que um jovem de 18 anos tinha tentado furtar uma camisa, uma gravata e meias para uma entrevista de emprego que ele teria no dia seguinte.

Sensibilizado com a história do adolescente, Niran não somente o deixou ir como ainda comprou as roupas para ele, pagando do próprio bolso.

Embora alguns possam criticar o oficial por ter deixado um suspeito de roubo livre, Jeyanesan disse à mídia local que ficou claro para ele que o adolencente estava tentando uma segunda chance.

"Este jovem tem enfrentado suas próprias dificuldades na vida e ele estava procurando endireitar tudo isso, tentando conseguir um emprego", afirmou o policial.

A delegacia apoiou a atitude de Niran, afirmando que os policiais também precisam fazer uma diferença positiva na vida das pessoas.