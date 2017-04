Policial é morto em tiroteio na Avenida Champs Elysées, em Paris

Um homem armado matou um policial e feriu um segundo nesta quinta-feira, depois disso foi morto a tiros, informou a polícia de Paris. O episódio ocorreu no distrito de compras da avenida Champs-Elysées, na capital da França.

