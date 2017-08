Policial é chamado para prender mãe que furtava fraldas e decide pagar do próprio bolso

Uma jovem mulher foi pega em um supermercado tentando roubar dois pacotes de fraldas, mas foi pega pela equipe de segurança do estabelecimento. O policial chamado para responder a ocorrência, no entanto, ao ver o que tinha acontecido decidiu fazer algo diferente de prender a mulher: ele comprou as fraldas para ela, pagando do próprio bolso.

A história ocorreu na cidade de Laurel, em Maryland, nos Estados Unidos, e foi compartilhada no Facebook pela própria delegacia conde o oficial Johns, como foi identificado, trabalha.

De acordo com o departamento, a mulher decidiu furtar as fraldas enquanto fazia outras compras depois que percebeu que não tinha dinheiro suficiente para tudo. A jovem, no entanto, não se livrou de uma citação criminal.