Polícia investiga grupo que come em restaurantes e sai sem pagar

A polícia espanhola investiga um grupo acusado de comer em restaurantes e sair sem pagar.

De acordo com a BBC Brasil, na semana passada, o restaurante do Hotel El Carmen, na cidade de Bembibre, no Noroeste da Espanha, recebeu um grupo de 120 pessoas que comeu, bebeu e deixou o local sem pagar. O gasto teria sido o equivalente a 2 mil euros (R$ 6,6 mil).

Alguns dias depois, foi descoberto que outro restaurante, o El Rincon de Pepin, havia sofrido o mesmo golpe.

Ainda de acordo com a reportagem, o jornal regional Diario del Leon afirmou que dois líderes da gangue haviam sido identificados e que a polícia estaria trabalhando para estabelecer uma relação entre os dois casos.