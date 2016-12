Polícia evacua Trump Tower de Nova York após encontrar "pacote suspeito"

A Trump Tower de Nova York foi evacuada nesta terça-feira (27) depois de as autoridades terem encontrado um pacote suspeito, que, na verdade, continha apenas brinquedos infantis.

Um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova Tork, J. Peter Donald, disse que o Corpo de Bombeiros recebeu uma denúncia sobre a existência de um pacote suspeito dentro da Trump Tower, local onde o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que está na Flórida, vive e mantem seus principais escritórios.

O pacote foi examinado por um esquadrão antibombas. Os agentes descobriram que se tratava de uma mochila que foi abandonada no hall do prédio e que guardava apenas brinquedos infantis.

O porta-voz disse que o alerta já foi descartado e que a situação voltou ao normal no prédio do presidente eleito do país.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostraram pessoas correndo no hall do edifício depois da ordem de evacuação. A Trump Tower se tornou uma atração turística de Nova York desde que seu dono venceu as eleições presidenciais de novembro.