Polícia esvazia entrada do Louvre, onde Macron acompanhará apuração

A Polícia francesa esvaziou a frente do Museu do Louvre, onde o candidato social liberal Emmanuel Macron vai acompanhar hoje (7) a apuração dos resultados do segundo turno das eleições presidenciais nesta noite. A Informação é da Agência EFE.

Um porta-voz da corporação explicou à Agência Efe que se trata de uma "verificação" e que foi estabelecido um perímetro de segurança, mas que "não há nada alarmante". Membros da campanha, por sua vez, disseram à Efe que a ação ocorreu quando cães do Polícia detectaram "sacos suspeitos" durante um controle rotineiro de segurança.

"Como medida de precaução, foi decidido retirar todo mundo da sala de imprensa e de parte da entrada, dentro do grande desdobramento de segurança previsto para hoje", informou a porta-voz.

Uma testemunha relatou à Efe que o perímetro marcado pelas forças de segurança na área é cada vez maior e praticamente chega ao Rio Sena.

A campanha de Macron acredita que os preparativos para o evento desta noite possam ser retomados o mais rápido possível.