Polícia dispersa manifestastes de extrema-direita de memorial em Barcelona

A polícia catalã dispersou um pequeno grupo de manifestantes de extrema-direita, depois de separá-los de centenas de contra-manifestantes perto do local de um memorial para as vítimas de um ataque terrorista em Barcelona.



Os manifestantes de extrema-direita, com 20 e 30 anos, mostravam placas pedindo o fim da "islamização da Europa". Pessoas que participavam de um contraprotesto gritavam "tontos" e "idiotas" contra os de extrema-direita.



A polícia catalã, que usava capacetes com escudos faciais, separou os dois grupos antes de remover os manifestantes de extrema-direita do local. Após o afastamento dos dois grupos, os contra-manifestantes aplaudiram a atitude dos policiais e deixaram o local, de forma pacífica.



Os protestos ocorreram um dia depois de uma van avançar contra pedestres em Barcelona, deixando 13 mortos e 120 feridos. Fonte: Associated Press.