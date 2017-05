Polícia de Manchester confirma 19 mortos em show de Ariana Grande

A polícia do Reino Unido confirmou a morte de 19 pessoas após o relato de uma explosão no show da cantora Ariana Grande, na Manchester Arena, no norte da Inglaterra, na noite desta segunda-feira (22). Ainda de acordo com autoridades lociais, há cerca de 50 feridos.

Fãs da artista que assistiam ao show divulgaram vídeos nas redes sociais mostrando a confusão no interior do estádio ao som de gritos e sirenes das equipes de segurança. Segundo assessores da cantora, "Ariana está OK".

As autoridades ainda não forneceram detalhes sobre as casualidades.