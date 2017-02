Polícia ameaça usar vídeo de Justin Bieber para punir motoristas bêbados

O Departamento de Segurança Pública de Wyoming, em Minnesota, Estados Unidos, determinou que os motoristas que fossem pegos dirigindo alcoolizados, no último domingo (5), seriam obrigados a ver repetidamente o comercial gravado por Justin Bieber para o Super Bowl no caminho até à cadeia. A decisão foi publicada no Twitter oficial da coorporação. "Se você dirigir bêbado esta noite, vamos submetê-lo ao comercial do Justin Bieber durante todo o caminho até a cadeia."

A brincadeira, claro, gerou muita repercussão e ajudou a aumentar o número de seguidores do perfil. Não há informações se algum bêbado foi pego na cidade.

A publicação foi compartilhada mais de 10 mil vezes e recebeu quase 17 mil curtidas Veja:

If you drive drunk tonight we're going to subject you to that Justin Bieber @TMobile Super Bowl Commercial the entire way to jail. #SB51