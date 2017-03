Plano de May sofre revés no Parlamento britânico

A Câmara dos Lordes do parlamento britânico infligiu uma derrota ao governo de Theresa May ontem, ao votar uma mudança para que a primeira-ministra possa dar início às negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia somente se prometer proteger os direitos de cidadãos da UE. A derrota é um golpe para a primeira-ministra, que esperava ter seu projeto de lei...