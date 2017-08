Planalto é iluminado com cores da Espanha em solidariedade às vítimas do atentado

O Palácio do Planalto foi iluminado na noite desta quinta-feira, 17, com cores da bandeira da Espanha, que são as mesmas da bandeira da Catalunha, em solidariedade às vítimas do atentado terrorista de Barcelona que deixou ao menos 13 mortos na cidade espanhola. O ataque, cuja autoria foi reivindicada pelo grupo Estado Islâmico (EI), também deixou mais de 100 feridos.

Além da iluminação vermelha e amarela no Planalto, o presidente Michel Temer também usou as redes sociais para comentar o atentado. “Estamos consternados com o ataque em Barcelona. O Brasil se solidariza com o povo espanhol. Nossos sentimentos à família das vítimas”, escreveu no Twitter.

O Ministério das Relações Exteriores afirmou, por meio de nota, que o governo brasileiro deplora veementemente o ataque terrorista. “O Brasil reitera sua condenação a todo e qualquer ato de terrorismo, qualquer que seja sua motivação, ao mesmo tempo em que expressa, consternado, seu sentimento de pesar às famílias das vítimas e estende votos de plena e rápida recuperação aos feridos”, diz o comunicado.