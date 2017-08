Planalto é iluminado com cores da bandeira de Barcelona

O Palácio do Planalto foi iluminado neste noite com cores da bandeira de Barcelona em solidariedade às vítimas do atentado terrorista que deixou ao menos 13 mortos na cidade espanhola. O ataque, reivindicado pelo Estado Islâmico, também deixou 100 feridos.



Além da iluminação vermelha e amarela no Planalto, o presidente Michel Temer também usou as redes sociais para comentar o atentado. "Estamos consternados com o ataque em Barcelona. O Brasil se solidariza com o povo espanhol. Nossos sentimentos à família das vítimas", escreveu no Twitter.



O Ministério das Relações Exteriores disse, por meio de nota, que o governo brasileiro deplora veementemente o ataque terrorista.



"O Brasil reitera sua condenação a todo e qualquer ato de terrorismo, qualquer que seja sua motivação, ao mesmo tempo em que expressa, consternado, seu sentimento de pesar às famílias das vítimas e estende votos de plena e rápida recuperação aos feridos", afirmou o comunicado.



O Itamaraty informou ainda que até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas. "O Consulado-Geral do Brasil em Barcelona seguirá monitorando de perto a situação", disse a pasta.