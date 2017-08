Pincel de maquiagem mal lavado faz com que jovem tenha doença que pode ser fatal

Uma jovem americana tentou espremer uma espinha perto da sobrancelha, mas, depois de uma hora, seu rosto inchou muito mais que o esperado. O que Katie Wright, de Austin (EUA), não esperava é que sua "espinha" era, na verdade, algo muito mais grave que foi causado por um pincel de sobrancelhas mal lavado.

Após sentir muita dor no rosto por causa da suposta espinha espremida, Katie foi ao hospital e descobriu que tinha um caso grave de celulite infecciosa que havia sido transmitida pelo pincel. Trata-se de uma doença com bactérias que podem se espalhar rapidamente e, em alguns casos, se não for tratada, pode levar a morte.

Katie ainda correu o risco de perder a visão, mas foi tratada com antibióticos potentes e se recuperou.