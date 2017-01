Piloto de avião morre após sofrer acidente durante exibição aérea na Tailândia

O último sábado (14) terminou em tragédia na província de Songkla, na Tailândia. Um piloto de 35 anos morreu após o avião que pilotava cair no chão e pegar fogo em frente a espectadores que assistiam à exibição aérea em comemoração ao Dia das Crianças do País - celebrado no segundo sábado de janeiro. Além do piloto, ninguém mais se feriu.

De acordo com o portal inglês ‘Daily Mail’, um inquérito foi aberto para investigar o motivo do acidente. Por meio de nota oficial, o Ministério da Defesa do País prestou condolências à família do piloto.

O feriado do Dia das Crianças na Tailândia prevê que as bases militares de todo o País se abram para receber jovens e crianças para assistir às exibições aéreas e ter contado com armas, tanques e outros utensílios de guerra.

O modelo pilotado pelo oficial morto no acidente era um jato JAS 39 Gripen, de fabricação russa.