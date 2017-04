Pessoa mais velha do mundo morre aos 117 anos

A italiana Emma Martina Luigia Morano de Vercelli, aos 117 anos, considerada pelo Guinness Book of Records - o livro dos recordes - como a pessoa mais velha do mundo, morreu na noite do último sábado (15), enquanto descansava em sua poltrona, dentro de sua casa, na cidade de Verbania.

Nascida na comuna de Civiasco em 29 de novembro de 1899, Emma figurava na publicação anual desde maio de 2016, após a morte da estadunidense Susannah Mushatt Jones, apenas quatro meses mais velha que ela.

Em vida, Emma passou por três séculos, as duas grandes guerras mundiais e mais de 90 governos italianos. A italiana teve ainda um noivado que não se concretizou em casamento, um casamento conturbado e a perda de um filho.

Ainda de acordo com o Guinness Book of Records, Emma seguiu durante 90 anos a mesma dieta diária: três ovos, sendo dois crus e um cozido, massas italianas frescas e um prato de carne crua.