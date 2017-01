Perguntas e respostas sobre o Brexit

O que é Brexit? É a decisão tomada em junho no Reino Unido para deixar a União Europeia Por quê? Um dos temas centrais no voto foi a migração, a que os eleitores se opuseram Quando vai acontecer? O Reino Unido deve acionar o Artigo 50 do Tratado de Lisboa até o fim de março, dando início às negociações Quanto demora o process...