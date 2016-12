Um acidente de trabalho fez com que um pedreiro ficasse com uma barra de ferro de 60 cm atravessada em seu abdômen. Apesar da gravidade do acidente, milagrosamente, o pedaço de metal não atingiu nenhum órgão do homem.

Segundo o Metro UK, o trabalhador de 36 anos não perdeu os sentidos após o acidente, que ocorreu na China. Os médicos conseguiram retirar a barra após uma hora de cirurgia. O pedreiro se recupera bem.