Pastor incentiva fiéis engolirem óleo de motor para demonstrar "poder de Deus"

Um pastor causou polêmica ao incentivar os fiéis de sua igreja a ingerirem óleos para motores de carros durante suas pregações. O pastor que se auto intitula profeta, Theo Bongani Maseko, afirmou em entrevista ao jornal The Star que "quando oramos sobre aquele líquido, seu veneno vai embora. Por isso, não faz mal algum. Nada aconteceu e ninguém foi parar no hospital”.

O pastor da igreja Ministérios do Sopro de Cristo, acrescentou que beber o produto "demonstra o poder de Deus".

No entanto, uma comissão do governo que trabalha em prol a liberdade de culto deve abrir uma investigação sobre o incidente. A presidente do órgão, Thoko Mkhwanazi-Xaluva, afirmou que existe um abuso de práticas irresponsáveis em igrejas sul-africanas.