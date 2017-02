Pastor faz crentes tomarem veneno de rato para provar que estão acima da morte; cinco morreram

O pastor Light Monyeki de Soshanguve, África do Sul, tomou para si mesmo a missão de provar que seu seguidor era imortal, com uma façanha muito perigosa. Antes de servir garrafas de água contaminadas com veneno de rato, o sacerdote declarou à sua congregação que eles não deveriam temer a morte. “Não precisamos proclamar a fé, porque somos crentes. A morte não tem poder sobre nós”, afirmou.

Assustadoramente, muitos de seus seguidores correram para tomar a bebida da garrafa. O pastor tomou um gole do líquido venenoso antes de derramá-lo pelas gargantas de sua fiel congregação. Logo, os membros da igreja começaram a se queixar de dores de estômago e pela noite, cinco deles estavam mortos.

Outros 13 foram levados ao hospital, mas apesar de tudo isso Monyeki negou a responsabilidade. Em vez disso, se defendeu dizendo que “muito de qualquer coisa boa poderia ser ruim”. O incidente desencadeou uma investigação policial, mas nenhuma prisão foi feita no momento.