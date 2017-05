Pastor é devorado por crocodilos após tentar imitar Jesus andando sobre água

O pastor Jonathan Mthethwa tentou imitar Jesus ao andar sobre a água de um rio no Zimbábue, mas não teve sucesso e foi devorado por três crocodilos na semana passada.

O religioso sabia que o rio era infestado por crocodilos, mas ignorou o fato e foi mesmo assim. "Ele prometeu que nos demonstraria a sua fé hoje, mas acabou se afogando e sendo comido por três crocodilos na nossa frente", contou um fiel que participava do culto às margens do rio.

De acordo com as testemunhas, as sandálias e alguns pedaços de roupa íntima do pastor foram recuperados. "Ainda não entendemos como isso aconteceu. Ele jejuou e orou toda a semana. Foi liquidado em uns minutos", falou a testemunha.