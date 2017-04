Participante do Masterchef é eliminada após preparar receita perigosa

O reality show de gastronomia Masterchef tem atraído fãs e altos níveis de audiência por todo o mundo. Dessa vez, uma participante causou polêmica ao tentar inovar e apresentar um ceviche de frango cru. No entanto, o prato causou sua eliminação imediata.

Na versão chilena do programa, a participante Andrea Cortés apresentou um prato de frango cru com gengibre e limão. Na receita tradicional, o prato é feito com peixe.

Logo que viu o que a aspirante a chef tinha preparado, o jurado Chris Carpentier não declarou imediatamente que Andrea havia cometido um erro grave, que é um risco para a saúde.

Segundo ele, diferente do peixe, não importa a quantidade de limão ou quanto tempo a ave fique marinada, ela não sofre nenhuma mudança química nesse processo e, simplesmente, não cozinha.

“Vamos deixar uma coisa clara. Um frango não é um alimento que pode comer assim, é um produto que não se recomenda come-lo cru”, alertou Chris Carpentier.

O jurado ainda explicou que a carne da ave pode contar bactérias como salmonella, campylobacter, entre outras, que podem causar intoxicações alimentares muito sérias.