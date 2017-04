Participante de reality culinário é encontrado morto dentro de casa

Paulie Giganti, de 36 anos, ex-participante do reality ‘Hell’s Kitchen’ foi encontrado morto em sua casa na Filadélfia, nos Estados Unidos.

De acordo com o Daily Mail, o corpo foi encontrado após a denúncia de um vizinho na quinta-feira (20) por conta do mau cheiro. A polícia encontrou a porta da casa aberta e o corpo no chão do quarto.

Segundo informações do jornal, um exame toxicológico revelou a presença de drogas no sangue de Giganti. O chef teria morrido do que vem sendo chamado de "overdose acidental". O tipo da droga não foi informado.

Giganti era responsável pelo restaurante Birra, na Pensilvânia e havia participado da 16ª edição do Hell’s Kitchen, exibido pelo canal Fox.