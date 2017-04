Paranormal que se diz imortal enfia espada no coração e morre

Um homem que se dizia paranormal e se apresentava em Chiang Mai, na Tailândia, morreu após tentar provar que era imortal. Theprit Palee, de 25 anos, narrou a telespectadores que enfiaria uma espada no coração, mas que ela se quebraria e ele permaneceria vivo ao fim da apresentação.

Contudo, ao contrário do que foi anunciado, o item não se quebrou e perfurou diretamente o coração do homem. Os espectadores chamaram por ajuda e até tentaram reanimar o jovem, mas o socorro não teve efeito algum. “Essa é uma tradição que ocorre todos os anos. A espada, normalmente se quebra, mas, dessa vez, foi parar dentro dele. O paranormal era respeitado por muitos anos. As pessoas o adoravam”, disse Noom Udorn, amigo de Theprit, ao jornal Daily Mail.

Depois da chegada do serviço de emergência, o homem foi levado para o hospital, mas já era tarde demais. A polícia da cidade espera o resultado da autópsia para dar prosseguimento à investigação do caso.