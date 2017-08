Papa questiona fé de cristãos que recorrem a cartomantes

O papa Francisco afirmou neste domingo (13) que a fé não é uma fuga para os problemas, mas sim é o que dá sentido a vida, acrescentando que cristãos que consultam "cartomantes e horóscopos" não tem "fé tão forte".



Durante oração do ângelus no Vaticano, o Pontífice disse que quando os fiéis não se "apegam à palavra do Senhor e para ter mais segurança consultam horóscopos e cartomantes, a pessoa começa a chegar ao fundo".



Segundo Francisco, apenas a fé "dá a segurança da presença de Jesus que nos impulsiona a superar as tempestades existenciais. É a certeza de segurar uma mão que nos ajuda com as dificuldades apontando o caminho, mesmo quando está escuro".



Jorge Mario Bergoglio ainda ressaltou que o evangelho de hoje, que recorda o episódio de Jesus a caminhar sobre as águas, tem "um rico simbolismo" e faz refletir sobre a fé, pessoalmente e em comunidade, porque o barco dos apóstolos "é a vida de cada um mas também da Igreja".



"Este episódio é uma imagem da maravilhosa realidade da Igreja de todos os tempos: um barco ao longo da travessia também enfrenta ventos contrários e tempestades que ameaçam dominá-la", acrescentou o líder da Igreja Católica.



Na praça de São Pedro, Jorge Mario Bergoglio explicou que o que salva a Igreja é a "coragem e as qualidades dos seus homens sendo que a fé em Cristo e a sua palavra são garantias contra o naufrágio".