Papa Francisco implora pela Síria em tradicional mensagem de Páscoa

O papa Francisco pediu pela paz na Síria e no Oriente Médio durante a tradicional bênção "Urbi et Orbi", em meio às celebrações de Páscoa na praça São Pedro, no Vaticano, diante de dezenas de milhares de fiéis, neste domingo (16).

Durante a celebração, o pontífice lembrou do conflito sírio e implorou para que Deus "conceda a paz para o Oriente Médio e ajude aqueles que estão trabalhando ativamente para trazer alívio e conforto para a população civil na Síria, a vítima de uma guerra que continua a semear o terror e a morte".

O religioso também chamou de "desprezível" a explosão de um carro-bomba próximo a um comboio de 75 ônibus que evacuariam civis de uma área rebelde para uma controlada pelo governo sírio. O ataque deixou ao menos 112 mortos.

Argentino, o pontífice também lembrou-se do próprio continente ao orar para Deus "sustentar os esforços daqueles que, especialmente na América Latina, estão comprometidos com o bem comum das sociedades, tantas vezes marcadas por tensões políticas e sociais, que em alguns casos são reprimidas com violência".

Antes da bênção, o papa celebrou a missa de Páscoa cercado por um forte aparato de segurança. Pela manhã, toda a vizinhança em torno da Basílica de São Pedro foi isolada e foram criados pontos de acesso, onde as pessoas passavam por um detector de metais antes de entrar.

Neste ano, a Páscoa é festejada por católicos e ortodoxos no mesmo dia.