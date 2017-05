Papa eleva ao altar os pastores de Fátima

Os pastorinhos Jacinta e Francisco Marto viraram santos às 10h27 de ontem (6h27 no Brasil), quando o papa Francisco leu a fórmula de canonização no início de missa campal na praça do Santuário de Fátima, na comemoração do centenário das aparições de Nossa Senhora do Rosário, em 13 de maio de 1917. Mais de 400 mil peregrinos, que acompanharam a cerimônia de trê...