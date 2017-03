Pai mata filhas gêmeas, atira em ex-mulher e liga para emergência antes de se matar

Um homem de 48 anos matou as filhas gêmeas, atirou na ex-esposa e se matou em seguida. Randall Coffland morava com as filhas Brittany e Tiffany, de 16 anos, em uma casa luxuosa em St. Charles, próximo a Chicago, nos Estados Unidos.

Por volta das 17:15h da última sexta-feira (10) a polícia recebeu uma chamada, onde Randall dizia ter matado as filhas e ferido a ex-mulher. Em seguida, ele disse rapidamente que iria se matar. Na ligação divulgada pela polícia, o homem disse: "minhas duas meninas estão mortas, e eu estou me matando”.

Em outra ligação, os agentes conseguiram ouvir um grito que acreditam ser de Anjum, ex-mulher do atirador, dizendo: “ele matou as crianças”.

Viaturas da polícia foram enviadas ao local e ao chegar à residência, encontraram os corpos das adolescentes e do pai. A mulher, Anjum, de 46 anos, foi encontrada ferida com tiros nas pernas. Encaminhada ao hospital da região, o estado de saúde dela é estável.

De acordo com a polícia, o casal era divorciado e moravam em casas separadas mas ainda não se sabe há quanto tempo. Brittany e Tiffany morreram de um único tiro na cabeça, em quartos diferentes. As gêmeas teriam completado 17 anos nesta terça-feira (14).

A arma do crime foi achada ao lado do corpo de Randall, que tinha autorização para portar o armamento.