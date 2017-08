Pai listou 10 preceitos que aprendeu com o falecimento do filho

Após perder o filho Hughie, vítima de uma hemorragia cerebral, de apenas três anos em 2016, Richard Pringle, em uma entrevista ao The Daily Mirror, disse que a chance de um sangramento era de apenas 5%, mas, “infelizmente, a chance de 5% aconteceu no ano passado e ele não sobreviveu“. Richard contou que o filho tinha problema de saúde, mas estava bem. “Ele era gentil, carinhoso e amável. Ele fazia tudo ficar mais divertido. Em apenas três curtos anos, ele nos deixou uma vida inteira de memórias incríveis“, disse Pringle sobre Hughie.

Após mais de um ano do acontecido, Richard listou no Facebook os 10 preceitos que aprendeu após a perda e que todos os pais devem saber:

“Você nunca poderá beijar e amar demais”

“Você sempre tem tempo. Pare o que você está fazendo e vá brincar nem que seja por apenas um minuto. Nada é tão importante não possa esperar.”

“Tire o máximo de fotos e grave o máximo de vídeos humanamente possível. Um dia, pode ser tudo o que você tem.”

“Não gaste dinheiro, gaste tempo. Você acha que o que você gasta importa? Não importa. O que você faz não importa. Pule em poças d’água, vá caminhar, nade no mar, acampe, divirta-se. É tudo o que eles querem. Eu não consigo lembrar o que comprei para o Hughie, só consigo lembrar o que nós fizemos juntos.”

Cante. Cante músicas juntos. Minhas memórias mais felizes são do Hughie sentado no meu ombro ou ao meu lado no carro, cantando as nossas músicas favoritas. Memórias são criadas com músicas.”

“Aprecie as pequenas coisas. Boa noite, a hora de dormir, ler histórias. Jantar juntos, domingos preguiçosos. Aprecie as coisas simples. São elas que farão mais falta. Não permita que essas memórias especiais passem despercebidas.”

“Sempre dê um beijo de despedida naqueles que você ama e, se você esquecer, volte e dê um beijo. Você nunca sabe se será a última vez que você terá a chance.”

“Faça de situações entediantes, divertimento. Viagens ao supermercado, viagens de carro, andanças até o shopping. Seja bobo, conte piadas, ria, sorria e aproveite. Elas são apenas tarefas se você trata-las assim. A vida é muito curta para não se divertir.”

“Mantenha um diário. Escreva tudo o que seus filhos fazem que melhoram o seu mundo. As coisas divertidas que eles falam, as coisas fofas que eles fazem. Nós só começamos a fazer isso quando perdemos o Hughie. Nós queríamos nos lembrar de tudo. Agora nós fazemos isso para Hettie e faremos para Hennie também. Você terá essas memórias escritas para sempre, quando estiver mais velho, poderá olhar para trás e aproveitar cada momento.”

“Se o seu filho está com você, pare para beijá-lo à noite. Para aproveitar o café da manhã. Para caminhar até o colégio. Para ir à universidade. Para vê-lo casar. Você é abençoado. Nunca se esqueça disso.”