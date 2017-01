Pai diz que não queria machucar filha de dois meses encontrada com 25 ossos quebrados

O pai, acusado de agredir a própria filha, afirmou que não pretendia machucar a criança de dois meses. A menina foi encontrada pela mãe com 25 ossos quebrados. Segundo informações do “Metro”, Joel Ortiz Rodriguez, de 20 anos, cuidava da menina enquanto a mãe frequentava aulas em uma escola em Austin, nos Estados Unidos.

O pai diz ter ficado “frustrado” porque a filha não parava de chorar. Ele teria, então, puxado a criança pela região pélvica e a criança por diversas vezes. O homem chegou a admitir, em depoimento à polícia local, que agiu com “muita agressividade”, mas alegou não ter a intenção de causar os ferimentos e que, no momento, estava sob efeito de uma forte frustração.

Joel contou ainda ter segurado a criança com muita força e escutado os ossos dos ombros e costas estralarem. Conforme avaliação médica feita por hospital local, a menina teve 17 fraturas somente no quadril, outras quatro foram encontradas posteriormente em diversas partes do corpo.

A mãe disse a policia que percebeu algo diferente no quadril da filha e que a menina estava com dificuldades para comer por isso procurou uma unidade de saúde local. O homem foi preso logo após a avaliação médica, em outubro de 2016.

Durante o julgamento, realizado nesta semana, o homem relatou que não esperava a reação das pessoas por sua atitude. “Eu só precisava controlar minhas emoções. Eu estava trocando [as fraldas], e eu contei a eles [à polícia] isto. Não pensava que eles iam julgar que eu tinha quebrado os ossos intencionalmente”, assegurou.

“Sim, eu a puxei, mas eu nunca tive a intenção de tentar machuca-la. Eu e a mãe dela deveríamos ter sido mais cuidadosos”, completou. Joel assegurou ainda que acredita que voltará a cuidar da criança.