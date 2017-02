Pai amarra filha de 2 anos em cemitério abandonado para chantagear ex-mulher

Uma criança de dois anos foi encontrada amarrada em um cemitério abandonado na China. O pai teria prendido a própria filha no local para forçar sua ex-mulher a desistir do divórcio e reatar o relacionamento com ele.

A criança estava próximo ao túmulo de sua avó e foi encontrada por moradores da região. Investigações apontam que o pai da menina tomou a decisão de abandona-la no cemitério após inúmeras tentativas de convencer a ex-mulher a desistir do divórcio.

De acordo com a imprensa chinesa, a pequena estava com os lábios roxos de frio, amarrada a bambus e tinha uma placa nas costas com informações pessoais e uma frase que dizia ser filha de uma mulher chamada Wang.

A vítima foi devolvida a mãe e o homem está preso, aguardando julgamento. A mulher revelou que estava sendo ameaçada pelo ex-marido e ele, constantemente, usava a menina para chantageá-la a reatar o relacionamento.