Pai é condenado por estuprar filha adolescente gay para mostrar que sexo é melhor com homens

Um homem de 54 anos, que não teve sua identidade revelada, violentou sua filha, na época com 16, depois que ela disse que era homossexual e que estava "lutando com sua identidade".

Ele foi preso nesta sexta-feira (3) na Inglaterra e deverá cumprir 21 anos na cadeia. O homem foi considerado culpado por três estupros e nove acusações de assédio durante os anos 80 e 90.

De acordo com o jornal Coventry Telegraph, o abuso começou com uma filha, mas quando ela saiu de casa, ele começou a abusar da outra.

Falando sobre a violação, o juiz Andrew Lockhart disse: "Como uma menina de 16 anos, ela percebeu que era gay e, lidando com sua identidade como muitas pessoas fazem nessa idade, ela decidiu lhe contar. Você reagiu mostrando raiva descontrolada, e decidiu estuprá-la para mostrar a ela por que seria melhor ter relações sexuais com homens do que mulheres. ”