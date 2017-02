Otan fará reunião com Trump em 25 de maio, diz Bélgica

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai se reunir com outros líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Bruxelas no dia 25 de maio, informou o governo da Bélgica ontem, embora a aliança tenha dito que a data ainda não foi decidida. O primeiro-ministro belga, Charles Michel, disse no Twitter no final da quarta-feira: “Muito satisfeito de...