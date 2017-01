Organização diz temer planos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está “fechando a porta” para pessoas fugindo do Estado Islâmico e pode tentar reabrir centros de detenção secretos onde tortura poderia ser usada, disse a organização Human Rights Watch (HRW) ontem, pedindo por intervenção do Congresso dos EUA. Trump parece que vai “acabar com as admissões de refugiados nos EUA, supostamente ...