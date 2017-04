Opositores de Assad saúdam ataque dos EUA contra base militar na Síria

Um grupo de opositores do presidente sírio, Bashar al-Assad, saudou o ataque dos Estados Unidos contra uma base aérea síria no país, dizendo que esse deve ser apenas o começo.

A Coalizão Síria com sede na Turquia afirmou em um comunicado emitido nesta sexta-feira, que Trump "fechou uma página de impunidade" que o seu antecessor teria encorajado.

O comunicado emitido por Ahmad Ramadan, uma autoridade sênior do grupo, pediu para que Trump batesse "na cabeça da serpente" e em qualquer um que tenha conduzido um ataque químico na cidade de Khan Sheikhoun, no norte do país.

Embarcações militares americanas no Mar Mediterrâneo teriam lançado cerca de 60 mísseis Tomahawk em território sírio, de acordo com a Casa Branca. Uma autoridade militar síria disse à TV estatal do país que os ataques causaram grande destruição, sem fornecer detalhes.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o ataque com mísseis foi de "vital importância" para os interesses de segurança nacional dos EUA. O republicano disse que ordenou o ataque, acrescentando que o seu país precisa "prevenir e evitar a propagação e o uso de armas químicas mortais". Ele afirmou que "não há contestação de que a Síria usou armas químicas proibidas".

"Anos de tentativas para mudar o comportamento de Assad falharam, e falharam muito dramaticamente. Como resultado, a crise de refugiados continua a piorar e a região continua a se desestabilizar, ameaçando os EUA e seus aliados", disse o presidente.

Trump falou a repórteres após se encontrar com o presidente Xi Jinping, na Flórida, enquanto o primeiro ataque do governo Trump à Síria era conduzido. Em seu comunicado, Trump disse que espera que a paz e harmonia prevaleçam. "Deus abençoe a América e o mundo inteiro", disse o presidente americano ao encerrar seu pronunciamento.

Veja o pronunciamento de Trump: