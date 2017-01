Oposição renova pressão contra governo Maduro

Oferecendo valorizados sacos de farinha para a polícia e jogando caixas vazias de remédio no chão, manifestantes de oposição na Venezuela renovaram ontem a pressão para tirar do poder o presidente Nicolás Maduro e terminar com 18 anos de regime socialista.O número de pessoas nas primeiras manifestações da oposição em 2017 não foi muito grande, refletindo a desilusão com...