ONU decide encerrar missão de paz no Haiti

O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) concordou ontem em terminar com sua missão de paz no Haiti, após 13 anos de atividade. Aprovado por unanimidade, o fim da Minustah, como é conhecida, será no dia 15 de outubro. Dentro dos próximos seis meses, os 2.370 soldados que a integram devem começar a se retirar do país. Em seu lugar passa...