ONU considera novas sanções contra a Coreia do Norte

O embaixador da França nas Nações Unidas, François Delattre, afirmou ontem que o Conselho de Segurança está trabalhando com uma resolução que impõe novas sanções contra a Coreia do Norte e reforçam sanções já existentes.Delattre disse a repórteres que a França é a favor de uma reação “forte, rápida e forme do Conselho” ao recente teste realizado pela Coreia do Norte, de...