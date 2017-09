ONU condena teste Nuclear da Coreia do Norte

A Organização das Nações Unidas (ONU) condenou o teste nuclear conduzido nesta madrugada pela Coreia do Norte, dizendo que a ação é "profundamente desestabilizadora para a segurança regional" e viola as obrigações internacionais do país.



O secretário-geral da ONU, António Guterres, reiterou seu pedido para que o regime norte-coreano "cesse tais atos e cumpra com suas obrigações internacionais sob as resoluções do Conselho de Segurança", em um comunicado emitido no site da organização.



Na nota, a ONU lembra que, de acordo com resoluções adotadas pelo Conselho de Segurança, a Coreia do Norte não pode conduzir testes nucleares e deve abandonar todas as armas do gênero, bem como programas nucleares existentes, "de uma maneira irreversível, verificável e completa".



Os norte-coreanos disseram que o seu mais poderoso teste nuclear até o momento foi um "perfeito sucesso", provocando a resposta do governo dos Estados Unidos, que já estuda novas sanções contra o país asiático. Ao ser questionado sobre uma possível resposta militar, o presidente americano, Donald Trump disse: "veremos".



O presidente da China, Xi Jinping, e o presidente Russo, Vladimir Putin, discutiram o sexto teste nuclear conduzido pela Coreia do Norte enquanto acontece o encontro dos BRICS, em Pequim.



A agência de notícias do governo chinês, Xinhua News, disse hoje que os líderes "concordaram em aderir ao objetivo de desnuclearização da Península da Coreia, ter contato próximo e a coordenação para responder apropriadamente ao teste deste domingo". (Matheus Maderal - matheus.maderal@estadao.com)