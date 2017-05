'Olá, é do céu?' diz pastor durante 'conversa' com Deus no celular 🎥

O pastor Paul Sanyangore foi gravado durante um culto evangélico, no Zimbabwe, quando falava, via celular, com Deus. Sim, isso mesmo. Segundo o líder religioso, ele estava em uma ligação com o criador.

No vídeo, que já viralizou nas redes sociais, o pastor afirma ser o intermediário entre Deus e uma mulher que está ajoelhada no templo. “Olá, é do céu? É do céu? Tenho uma mulher aqui, o que é que tem a dizer sobre ela?”, pergunta Paul com o telefone na orelha.

Ainda na ligação direta, o líder conta o que o criador disse para ele: “Ele diz que deves rezar pelas suas crianças, as duas. Ele diz que uma tem

epilepsia, a outra tem asma”. “Deus está online. Deus pediu-me para te dizer que a tua história mudou”, finaliza o pastor.