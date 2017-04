OEA vê "violação constitucional" e abre margem a suspensão da Venezuela

O Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos aprovou por aclamação nesta segunda (3) uma declaração vista como o primeiro passo para acionar a Carta Democrática do bloco contra a Venezuela, que poderia levar à sua suspensão.

Segundo o texto, a decisão do Tribunal Supremo de Justiça do país de assumir as funções da Assembleia Nacional "constitui uma violação da ordem constitucional" da Venezuela. A declaração diz ainda que "apesar da recente revisão de alguns elementos", é "essencial" que Caracas "assegure a plena restauração da ordem democrática".

O texto prevê a possibilidade de convocação de uma reunião de chanceleres.

A sessão desta segunda havia sido cancelada pelo embaixador da Bolívia, Diego Pary, depois que ele assumiu a presidência do conselho. O grupo de 21 países que tinha pedido a reunião a fez à revelia do boliviano, que considerou a decisão um "golpe institucional".