Obra inédita de Michelangelo é exposta em aniversário de Roma

Para comemorar o aniversário de Roma, que neste ano completa 2.770 anos, a prefeita da capital italiana, Virginia Raggi, decidiu exibir pela primeira vez ao público um desenho inédito do famoso pintor Michelangelo Buonarroti nesta sexta-feira, dia 21.

A obra, um esboço feito com lápis preto, foi encontrada no verso do papel utilizado pelo gênio italiano para realizar o famoso quadro "O Sacrifício de Isaac". A descoberta foi feita recentemente na casa Buonarroti em Florença durante o restauro da peça.

"É um dia importante para Roma, e um modo particular de festejar é apresentar ao público um desenho de Michelangelo recentemente encontrado e até o momento desconhecido", disse Raggi. "Roma se confirma na 'vitrine mundial' para reviver a arte a turistas, alunos e cidadãos.

Michelangelo sem dúvida é parte de Roma e portanto agradeço a todos que fizeram essa exposição possível", disse a prefeita da cidade junto ao ministro dos Bens Culturais da Itália, Dario Franceschini, e ao assessor da cultura de Roma, Luca Bergamo.

O desenho inédito do artista começou a ser exposto nesta sexta com várias outras obras suas que foram reencontradas ou restauradas na Sala Pietro da Cortona do Palazzo dei Conservatori como parte da mostra "Michelangelo: Capolavori Ritrovati" ("Michelangelo: Obras-primas Reencontradas").

Nesta sexta, a capital italiana comemora o "Natale di Roma", celebração laica ligada à fundação do município que, segundo a história, aconteceu no dia 21 de abril de 753 a.C por Rômulo, que até hoje é um dos maiores símbolos da cidade.