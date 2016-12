Obama impõe sanções à Rússia por ação de hackers

O presidente dos Estados Unidos Barack Obama impôs ontem sanções à Rússia em retaliação à suposta interferência de Moscou nas eleições presidenciais americanas por meio do vazamento de e-mails do Comitê do Partido Democrata.Os alvos da medida foram funcionários do governo russo e serviços de inteligência do país. O Departamento de Estado também expulsou 35 diplomat...