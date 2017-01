Novos disparos assustam aeroporto depois de tiroteio que deixou cinco mortos

Depois que pelo menos cinco pessoas morreram nesta sexta-feira (6) em um tiroteio no Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood, novos disparos foram registrados na área de estacionamento do aeroporto do sul da Flórida, segundo a Direção de Segurança no Transporte (TSA, na sigla em inglês).

De acordo com o canal "Fox News", os disparos ocorreram no estacionamento situado entre os terminais 1 e 2 do aeroporto, e o autor dos mesmos ainda não foi detido.

Este novo tiroteio acontece depois que a prefeita do condado de Broward,, Barbara Shareif, assegurou que não há provas de que o autor dos primeiros disparos, já detido pelas autoridades, tenha "atuado em cumplicidade com outros".