Novo teste feito de papel revela o tipo sanguíneo em 30 segundos

Você sabe seu tipo sanguíneo? Essa informação é determinante para conseguir salvar a vida de um paciente em situações de emergência. Pensando nisso, cientistas de uma universidade militar na China criaram um método rápido e acessível para analisar o sangue. Feito de papel, o dispositivo promete ser útil em cenários críticos, como em guerras e catástrofes naturais, ou em regiões isoladas.

O estudo foi publicado na última quarta-feira (15) e revela que nos testes em laboratório com mais de 3 mil amostras, o exame demonstrou precisão de 99,9%. As inconsistências ocorreram em tipos sanguíneos raros.

Os exames convencionais requerem equipamentos e demandam tempo. A novidade chinesa é pequena, do tamanho de um termômetro, e apresenta o resultado em apenas 30 segundos.

Para usar a nova ferramenta, basta colocar de um lado uma solução contendo anticorpos tipo A e, do outro lado, anticorpos B. No meio, uma gota de sangue, que vai reagir com os anticorpos, sinalizando o tipo sanguíneo. O resultado também indica o fator Rh.