Novo míssil da Coreia do Norte pode atingir EUA

A Coreia do Norte deu um importante e ambicioso passo ontem em direção ao seu objetivo de desenvolver um míssil capaz de atingir alvos nos Estados Unidos com uma ogiva nuclear ao testar mais um míssil balístico intercontinental. O projétil voou por cerca de 47 minutos a atingiu uma altitude de 3.700 quilômetros antes de cair em águas do Japão. Se tivesse sido la...