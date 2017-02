Novas regras de imigração impedem bebê iraniano de fazer cirurgia rara nos EUA

Um bebê de quatro meses com uma grave disfunção cardíaca foi impedida de entrar nos Estados Unidos para fazer uma cirurgia rara devido às novas regras de imigração do País, estabelecidas pelo presidente Donald Trump. Os médicos de uma unidade hospitalar de Portland, em Oregon, já aguardavam a criança iraniana, mas a família da menina, identificada como Fatemah Reshad, foi impedida de embarcar em um voo saindo de Dubai, na Índia, por causa da suspensão da entrada de cidadãos do Iraque no território norte-americano.

A condição da menina é considerada rara e, por isto, despertou a atenção de autoridades estaduais e federais. O anúncio do cancelamento da viagem foi feito pelo governador de Nova York, Andrew Cuomo, na última sexta-feira (3) que lamentou o episódio.

“Estranhamente, a proibição do governo federal impede essa criança de receber tratamento médico e, literalmente, coloca a vida dela em perigo”, disse. “Isto é repugnante para todos nós como americanos e como membros de uma família”, acrescentou.

A governadora do Estado de Oregon, Kate Brown, também comentou o assunto, demonstrando preocupação. “Acho deplorável que uma criança que é suposto vir ao Oregon para receber tratamento médico não tenha conseguido fazê-lo”. O gabinete de Brown afirma ter entrado em contato com a família da criança para oferecer auxílio médico.

Ouvidos pelo “The Guardian”, advogados que tentam ajudar a família declararam que as chances da cirurgia ser realizada com sucesso no Iraque variam entre 20 e 30%, enquanto nos Estados Unidos é de 97%.

Os avós e tios de Fatemah são cidadãos norte-americanos e vivem em Oregon. A família conta ter passado várias semanas para conseguir a documentação exigida para pais e bebê entrarem no País com a finalidade de tratamento médico. No entanto, a nova legislação impede que eles embarquem mesmo com a autorização prévia.

“É um pesadelo. Toda a papelada, tudo estava pronto, e no último minuto cancelaram tudo. Ela [a criança] precisa da cirurgia o mais rápido possível. Eles [pais e criança] não podem esperar. Em uma única noite tudo mudou. Eu fiquei em choque”, contou o tio da menina, Sam Taghizadeh, ao “The Guardian”.

De acordo com os advogados, a menina possui uma má formação no septo ventricular, ou seja, um orifício entre as câmaras inferiores do coração, mas também um defeito do septo atrial. Ao menos, duas cirurgias devem ser realizadas até que a disfunção seja corrigida. Médicos canadenses e europeus informaram à CNN que procuram formas de ajudar a criança.