Noivo pede aliança de R$ 400 mil de volta após cancelar o casamento

O casal americano Bradley Moss, de 32 anos, e Amy Bzura, de 27, decidiu cancelar o casamento depois de uma briga entre a noiva e a sogra. O fato aconteceu durante um dos ensaios da cerimônia, quando a mãe do noivo se recusou a brindar com todos.

Diante da situação, Amy deu um ultimato ao noivo: “Sua mãe ou eu”. O resultado foi o cancelamento da união. No entanto, a história que poderia encerrar com alguns poucos prejuízos, virou briga na justiça. Segundo informações do “New York Post”, Moss quer a devolução da aliança de esmeralda, avaliada em R$ 390 mil.

Enquanto o pai de Amy, que afirma ter pagado a maior parte do casamento — que teria custado quase R$ 1 milhão –, pede o dinheiro de volta.