Noiva morre em acidente de carro a caminho do casamento

Uma jovem foi morta em um acidente de carro no dia do seu próprio casamento. O carro de Guzel Zakirova se envolveu em uma colisão na região de Bashkortostan na Rússia, e ela foi declarada morta no local do acidente.

A jovem de 23 anos já tinha arrumado o cabelo para o grande dia e estava dirigindo para encontrar seu noivo Ilnar Shafikov. Mas seu carro colidiu com um Nissan que estava ultrapassando outro carro em uma estrada movimentada.

O passageiro que estava no carro com a noiva ficou gravemente ferido e foi hospitalizado junto com as duas pessoas que estavam dentro do Nissan.

Parentes organizaram um funeral em vez de comemorar o casamento, e o noivo, de 26 anos, teria sido a última pessoa a deixar o cemitério.